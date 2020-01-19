ВИДЕО. Как Родригеш тренируется в дубле Динамо

24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел с первой командой на сбор в Турцию, готовится ко второй части сезона вместе с дублирующим составом киевлян.
В текущем сезоне Родригеш провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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Перед этим японцы его за 200 штук взяли...был бы он нормальный не играл бы в Молдавии и японии
Перед этим японцы его за 200 штук взяли...был бы он нормальный не играл бы в Молдавии и японии
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