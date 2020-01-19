ВИДЕО. Как Родригеш тренируется в дубле Динамо

24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел с первой командой на сбор в Турцию, готовится ко второй части сезона вместе с дублирующим составом киевлян.

В текущем сезоне Родригеш провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

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