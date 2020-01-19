ВИДЕО. Как Родригеш тренируется в дубле Динамо

Люксембургский форвард не поехал на учебно-тренировочный сбор с первой командой

  • 19.01.2020 14:07
  • 1264 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Родригеш тренируется в дубле Динамо
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел с первой командой на сбор в Турцию, готовится ко второй части сезона вместе с дублирующим составом киевлян.

В текущем сезоне Родригеш провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 19.01.2020 14:35
    0
    Если все знали что он проблемный,зачем взяли ещё и за 2 млн евро.
    Перед этим японцы его за 200 штук взяли...был бы он нормальный не играл бы в Молдавии и японии
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.01.2020 14:10
    0
    Хорошее видео. Видишь суслика ? Нет? А он есть ...
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.01.2020 14:35
    0
    Если все знали что он проблемный,зачем взяли ещё и за 2 млн евро.
    Перед этим японцы его за 200 штук взяли...был бы он нормальный не играл бы в Молдавии и японии
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.01.2020 14:10
    0
    Хорошее видео. Видишь суслика ? Нет? А он есть ...
    Ссылка
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