Родригеш тренируется с дублем Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел на сбор в Турцию с первой командой, работает с дублем киевлян. Об этом сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».

«Жерсон Родригеш также готовится к сезону. С дублем, под руководством Юрия Мороза. Однако во вчерашнем товарищеском матче U-21 легионер участие не принимал», – говорится в сообщении.

Нападающий сборной Люксембурга в текущем сезоне сыграл в составе «Динамо» 12 матчей, забил 2 гола.