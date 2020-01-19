Родригеш тренируется с дублем Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел на сбор в Турцию с первой командой, работает с дублем киевлян. Об этом сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».
«Жерсон Родригеш также готовится к сезону. С дублем, под руководством Юрия Мороза. Однако во вчерашнем товарищеском матче U-21 легионер участие не принимал», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отправилось в Турцию без Родригеша.
Нападающий сборной Люксембурга в текущем сезоне сыграл в составе «Динамо» 12 матчей, забил 2 гола.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Днепр?
«Михайличенко — чистий расист»
Днепр?
Днепр?
Днепр?
«Михайличенко — чистий расист»
Днепр?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.