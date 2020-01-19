Родригеш тренируется с дублем Динамо

Киевляне пока не избавились от нападающего сборной Люксембурга

  • 19.01.2020 12:05
  • 2022 просмотра
  • 5 комментариев
Родригеш тренируется с дублем Динамо
© Sport.ua. Жерсон Родригеш
Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который не полетел на сбор в Турцию с первой командой, работает с дублем киевлян. Об этом сообщает телеграм-канал «Шах и Шах».
 
«Жерсон Родригеш также готовится к сезону. С дублем, под руководством Юрия Мороза. Однако во вчерашнем товарищеском матче U-21 легионер участие не принимал», – говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что «Динамо» отправилось в Турцию без Родригеша.
 
Нападающий сборной Люксембурга в текущем сезоне сыграл в составе «Динамо» 12 матчей, забил 2 гола.
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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 12:25
    -3
    Letifer, 19.01.2020 12:08
    Видел инфу, что отдадут в аренду в другой клуб УПЛ
    Днепр?
    скорее зарю
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 19.01.2020 12:22
    +3
    чекаємо комент Селюка:
    «Михайличенко — чистий расист»
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 12:15
    +3
    Letifer, 19.01.2020 12:08
    Видел инфу, что отдадут в аренду в другой клуб УПЛ
    Днепр?
    Дай ссылку. Или выдумал инфу?))))
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 19.01.2020 12:11
    -6
    Letifer, 19.01.2020 12:08
    Видел инфу, что отдадут в аренду в другой клуб УПЛ
    Днепр?
    Дно-1
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 19.01.2020 12:08
    -3
    Видел инфу, что отдадут в аренду в другой клуб УПЛ
    Днепр?
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 19.01.2020 12:22
    +3
    чекаємо комент Селюка:
    «Михайличенко — чистий расист»
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 12:15
    +3
    Letifer, 19.01.2020 12:08
    Видел инфу, что отдадут в аренду в другой клуб УПЛ
    Днепр?
    Дай ссылку. Или выдумал инфу?))))
    Ссылка
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