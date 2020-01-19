Лукас ТЕЙЛОР: «Сыграть за сборную Украины в будущем? Почему нет?»

Бразильский игрок «Днепра-1» не против выступать за украинскую национальную команду

  • 19.01.2020 12:34
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Лукас ТЕЙЛОР: «Сыграть за сборную Украины в будущем? Почему нет?»
© СК Днепр-1. Лукас Тейлор (справа)

24-летний бразильский защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор заявил, что не против в будущем сыграть за сборную Украины.

«Смотрел матч сборных Украины и Португалии. Португальцы давили, но украинцы блестяще воспользовались своими шансами. Если не изменяет память, Украина выиграла 2:1. Сыграть за сборную Украины в будущем? Почему нет? Но я пока детально о таком не думал», — отметил Тейлор.

Первую часть сезона Тейлор провел в португальском «Эшториле».

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Источник — Sportarena

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