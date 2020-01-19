Дентиньо играет с друзьями в футбол на родине, хотя Шахтер вышел из отпуска

Накануне полузащитник принял участие в благотворительном поединке в Сан-Паулу

  • 19.01.2020 11:45
  • 2042 просмотра
  • 2 комментария
Дентиньо играет с друзьями в футбол на родине, хотя Шахтер вышел из отпуска
© Facebook. Дентиньо

Празднующий сегодня свое 31-летие полузащитник «Шахтера» Дентиньо находится в Бразилии, где накануне поучаствовал вместе с друзьями в одном из благотворительных поединков в Сан-Паулу.

Как сообщают бразильские журналисты, Дентиньо был в сопровождении супруги и пребывал в отменном настроении.

Отметим, что «Шахтер» несколько дней назад вышел из отпуска. Игроки «горняков» в два этапа в пятницу и субботу прошли медицинский осмотр, однако фамилия Дентиньо не значилась в списке игроков, о которых сообщил официальный сайт «Шахтера».

По неофициальной информации, которая ныне активно обсуждается бразильскими болельщиками в твиттере, Дентиньо в ближайшее время может перейти в «Гремио». По сведениям SoccerGremio, бразильский клуб ныне ведет переговоры с одним из хавбеков, который выступает в Европе. Возможно, им как раз и является Дентиньо.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Дентиньо 9 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 19.01.2020 13:05
    0
    справа в синій куртці Кадар футбол дивиться...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.01.2020 12:14
    +4
    Надеюсь что и не вернется!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.01.2020 12:14
    +4
    Надеюсь что и не вернется!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    Олександр Жарчинський, 19.01.2020 13:05
    0
    справа в синій куртці Кадар футбол дивиться...
    Ссылка
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