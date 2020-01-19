Дентиньо играет с друзьями в футбол на родине, хотя Шахтер вышел из отпуска

Празднующий сегодня свое 31-летие полузащитник «Шахтера» Дентиньо находится в Бразилии, где накануне поучаствовал вместе с друзьями в одном из благотворительных поединков в Сан-Паулу.
Как сообщают бразильские журналисты, Дентиньо был в сопровождении супруги и пребывал в отменном настроении.
Отметим, что «Шахтер» несколько дней назад вышел из отпуска. Игроки «горняков» в два этапа в пятницу и субботу прошли медицинский осмотр, однако фамилия Дентиньо не значилась в списке игроков, о которых сообщил официальный сайт «Шахтера».
По неофициальной информации, которая ныне активно обсуждается бразильскими болельщиками в твиттере, Дентиньо в ближайшее время может перейти в «Гремио». По сведениям SoccerGremio, бразильский клуб ныне ведет переговоры с одним из хавбеков, который выступает в Европе. Возможно, им как раз и является Дентиньо.
В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Дентиньо 9 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.
Источник — Sport.ua
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