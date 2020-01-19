Ливерпуль может оформить чемпионство в Манчестере

«Ливерпуль» после очередной осечки «Манчестер Сити» в чемпионате стал на один шаг ближе к чемпионству. Более того, на данный момент существует теоретический расклад при котором парни Юргена Клоппа могут оформить чемпионство 4 апреля в рамках 32-го тура АПЛ, когда поедут на выезд к МС.
Все довольно просто. До завершения чемпионата «Манчестер Сити» остается провести 15 поединков, то есть команда может набрать не более 45 очков. Сейчас у парней Пепа Гвардиолы 48 набранных пунктов. Не трудно сосчитать, что больше 93 очков у «містян» не будет.
У «Ливерпуля» на данный момент 61 очко и 10 матчей до очной встречи на «Этихад». Соответственно, если команда Клоппа будет продолжать победную серию, перед очной встречей у них будет уже 91 очко.
В таком случае, «красным» будет достаточно ничьей в очном матче с конкурентом, чтобы впервые с сезона 1989–90 стать чемпионами Англии.
Конечно же, данный расклад верен только для той ситуации, при которой обе команды будут набирать очки с одинаковой частотой. Пока все идет к тому, что «Ливерпуль» оформит чемпионство еще раньше.
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Источник — Sport.ua
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