Ливерпуль может оформить чемпионство в Манчестере

«Ливерпуль» после очередной осечки «Манчестер Сити» в чемпионате стал на один шаг ближе к чемпионству. Более того, на данный момент существует теоретический расклад при котором парни Юргена Клоппа могут оформить чемпионство 4 апреля в рамках 32-го тура АПЛ, когда поедут на выезд к МС.

Все довольно просто. До завершения чемпионата «Манчестер Сити» остается провести 15 поединков, то есть команда может набрать не более 45 очков. Сейчас у парней Пепа Гвардиолы 48 набранных пунктов. Не трудно сосчитать, что больше 93 очков у «містян» не будет.

У «Ливерпуля» на данный момент 61 очко и 10 матчей до очной встречи на «Этихад». Соответственно, если команда Клоппа будет продолжать победную серию, перед очной встречей у них будет уже 91 очко.

В таком случае, «красным» будет достаточно ничьей в очном матче с конкурентом, чтобы впервые с сезона 1989–90 стать чемпионами Англии.