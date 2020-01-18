АПЛ. Манчестер Сити теряет очки без Зинченко, ничья Вест Хэма без Ярмоленко

Матчи очередного тура чемпионата Англии прошли без украинских игроков, так как Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко были вне заявок своих команд.

«Манчестер Сити» без Зинченко не лучшим образом сыграл с «Кристал Пэлас». Команда лишь в конце встречи забила два гола силами Агуэро и, казалось, победит 2:1, но уже в компенсированное время Фернандиньо оформил автогол.

У «Ливерпуля» в воскресенье будет шанс упрочить свое лидерство.

А «Вест Хэм» без Ярмоленко сыграл 1:1 с «Эвертоном» и остался в 1 очке над зоной вылета.

Арсенал - Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Мартинелли, 45 - Флек, 83



Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуэро, 82, 87 - Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота)



Вест Хэм - Эвертон 1:1

Голы: Диоп, 40 - Калвер-Льюин, 44



Саутгемптон - Вулверхэмптон 2:3

Голы: Беднаржек, 15, Лонг, 35 - Нето, 53, Хименес, 65 (с пен), 76



Брайтон - Астон Вилла 1:1

Голы: Троссар, 38 - Грилиш, 75



Норвич - Борнмут 1:0

Гол: Пукки, 33 (с пен)