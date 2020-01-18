АПЛ. Манчестер Сити теряет очки без Зинченко, ничья Вест Хэма без Ярмоленко

Состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии

  • 18.01.2020 18:56
  • 2092 просмотра
  • 4 комментария
АПЛ. Манчестер Сити теряет очки без Зинченко, ничья Вест Хэма без Ярмоленко
© twitter.com/ManCity

Матчи очередного тура чемпионата Англии прошли без украинских игроков, так как Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко были вне заявок своих команд.

«Манчестер Сити» без Зинченко не лучшим образом сыграл с «Кристал Пэлас». Команда лишь в конце встречи забила два гола силами Агуэро и, казалось, победит 2:1, но уже в компенсированное время Фернандиньо оформил автогол.

У «Ливерпуля» в воскресенье будет шанс упрочить свое лидерство.

А «Вест Хэм» без Ярмоленко сыграл 1:1 с «Эвертоном» и остался в 1 очке над зоной вылета.

Арсенал - Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Мартинелли, 45 - Флек, 83

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Агуэро, 82, 87 - Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота)

Вест Хэм - Эвертон 1:1
Голы: Диоп, 40 - Калвер-Льюин, 44

Саутгемптон - Вулверхэмптон 2:3
Голы: Беднаржек, 15, Лонг, 35 - Нето, 53, Хименес, 65 (с пен), 76

Брайтон - Астон Вилла 1:1
Голы: Троссар, 38 - Грилиш, 75

Норвич - Борнмут 1:0
Гол: Пукки, 33 (с пен)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 18.01.2020 19:39
    0
    TarasTaras94, 18.01.2020 19:34
    А Сити тем временем опять теряет очки. Хотя Менди в этот раз вроде хорошо сыграл
    так там майже всі з Сіті розважались з якби "моделями"
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 18.01.2020 19:37
    -1
    Пора Зине валить, опять бороться за попадание в состав(я уже про основу молчу) это перебор, учитывая не самую стабильную игру конкурента
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 18.01.2020 19:34
    0
    А Сити тем временем опять теряет очки. Хотя Менди в этот раз вроде хорошо сыграл
    Ссылка
    Александр Ковтун
      Александр Ковтун, 18.01.2020 19:06
    +1
    ну в этом нет ничего удивительного)) на сегодня это их уровень жизнь продолжается!
    Ссылка
    Александр Ковтун
      Александр Ковтун, 18.01.2020 19:06
    +1
    ну в этом нет ничего удивительного)) на сегодня это их уровень жизнь продолжается!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 18.01.2020 19:39
    0
    TarasTaras94, 18.01.2020 19:34
    А Сити тем временем опять теряет очки. Хотя Менди в этот раз вроде хорошо сыграл
    так там майже всі з Сіті розважались з якби "моделями"
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 18.01.2020 19:34
    0
    А Сити тем временем опять теряет очки. Хотя Менди в этот раз вроде хорошо сыграл
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