АПЛ. Манчестер Сити теряет очки без Зинченко, ничья Вест Хэма без Ярмоленко

Матчи очередного тура чемпионата Англии прошли без украинских игроков, так как Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко были вне заявок своих команд.
«Манчестер Сити» без Зинченко не лучшим образом сыграл с «Кристал Пэлас». Команда лишь в конце встречи забила два гола силами Агуэро и, казалось, победит 2:1, но уже в компенсированное время Фернандиньо оформил автогол.
У «Ливерпуля» в воскресенье будет шанс упрочить свое лидерство.
А «Вест Хэм» без Ярмоленко сыграл 1:1 с «Эвертоном» и остался в 1 очке над зоной вылета.
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: Мартинелли, 45 - Флек, 83
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2
Голы: Агуэро, 82, 87 - Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота)
Вест Хэм - Эвертон 1:1
Голы: Диоп, 40 - Калвер-Льюин, 44
Саутгемптон - Вулверхэмптон 2:3
Голы: Беднаржек, 15, Лонг, 35 - Нето, 53, Хименес, 65 (с пен), 76
Брайтон - Астон Вилла 1:1
Голы: Троссар, 38 - Грилиш, 75
Норвич - Борнмут 1:0
Гол: Пукки, 33 (с пен)
Источник — Sport.ua
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