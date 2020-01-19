Рейтинг WTA. Новый рекорд Ястремской, прогресс Козловой

Свитолина сохранила позицию в первой пятерке

  • 19.01.2020 11:25
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Рейтинг WTA. Новый рекорд Ястремской, прогресс Козловой
© WTA. Даяна Ястремская
На прошлой недели в женском туре состоялись два турнира. На более престижном в Аделаиде до финала дошла Даяна Ястремская, которая в новой редакции рейтинга WTA обновила личный рекорд, поднявшись на 21-ю позицию. Проиграла украинка первой ракетке Мира Эшли Барти, которая укрепилась на вершине. Элина Свитолина пока что сохраняет высокую пятую позицию.
 
В целом, в топ-10 состоялась одна небольшая рокировка: Симона Халеп опередила Наоми Осаку, но разница в очках минимальная. Более масштабные изменения ожидают нас через две недели, когда завершится Открытый чемпионат Австралии.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается остальных украинок, то стоит отметить прогресс Катерины Козловой, которая добавила сразу 8 строчек. У всех остальных изменения совсем минимальные.
 
Украинки в рейтинге WTA
 
 
О Чемпионской гонке говорить пока рано, поэтому подождем результатов Australian Open.
 
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Источник — Sport.ua

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