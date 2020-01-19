Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шахтер — не мой клуб. Я — динамовец с детства»

35-летний экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, ныне выступающий за «Динамо-Брест», объяснил, почему он никогда не смог бы играть в донецком «Шахтере».

«Хотел бы я поиграть в «Шахтере»? Нет. По стилю игры эта команда мне подходит. Мне и сейчас нравится, как они играют. И всегда нравилось, как они играли против нас. Этот короткий пас, когда еще за «горняков» играл Фернандиньо. Да, это реально мой футбол. Но клуб не мой. Эмблема другая. Я — динамовец с самого детства, тут не может быть другого ответа», — отметил Милевский.

Контракт Милевского принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.