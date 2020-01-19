Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шахтер — не мой клуб. Я — динамовец с детства»

Украинский нападающий объяснил, почему не смог бы играть за «горняков»

  • 19.01.2020 09:19
  • 814 просмотров
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шахтер — не мой клуб. Я — динамовец с детства»
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

35-летний экс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, ныне выступающий за «Динамо-Брест», объяснил, почему он никогда не смог бы играть в донецком «Шахтере».

«Хотел бы я поиграть в «Шахтере»? Нет. По стилю игры эта команда мне подходит. Мне и сейчас нравится, как они играют. И всегда нравилось, как они играли против нас. Этот короткий пас, когда еще за «горняков» играл Фернандиньо. Да, это реально мой футбол. Но клуб не мой. Эмблема другая. Я — динамовец с самого детства, тут не может быть другого ответа», — отметил Милевский.

Контракт Милевского принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.

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Источник — Вацко Light

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 09:34
    +1
    Миля будет следующим тренером Динамо,не зря бар в к Киеве открыл,после тренировки всех в автобус и поехали в бар поднимать командный дух и бар будет процветающий
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 19.01.2020 09:34
    +1
    Миля будет следующим тренером Динамо,не зря бар в к Киеве открыл,после тренировки всех в автобус и поехали в бар поднимать командный дух и бар будет процветающий
    Ссылка
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