КАРИКАТУРА ДНЯ. Лукаку, Санчес, Янг... Кто следующий?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над тем, сколько игроков «Манчестер Юнайтед» перешли в миланский «Интер» в последнее время.
«Лукаку, Санчес, Янг… Фил Джонс будет следующим?», — написал Момани в Instagram, комментируя свою новую работу.
Ранее сообщалось, что «Интер» подписал контракт с 34-летним левым защитником «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгом.
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Источник — Instagram
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