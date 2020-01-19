КАРИКАТУРА ДНЯ. Лукаку, Санчес, Янг... Кто следующий?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над тем, сколько игроков «Манчестер Юнайтед» перешли в миланский «Интер» в последнее время.

«Лукаку, Санчес, Янг… Фил Джонс будет следующим?», — написал Момани в Instagram, комментируя свою новую работу.

Ранее сообщалось, что «Интер» подписал контракт с 34-летним левым защитником «Манчестер Юнайтед» Эшли Янгом.