ПФК Львов проведет пять спаррингов на сборе в Турции

24 января игроки ПФК «Львов» отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турции. Там у команды запланировано пять спаррингов.

Предварительно было договорено, что первым соперником «сине-золотых львов» на сборе станет футбольный клуб «Левски» из Софии. Однако этот матч пришлось отменить, поэтому вместо болгарского клуба «Львов» сыграет против сербской «Войводины». Матч состоится в тот же день - 3 февраля.

5 февраля у команды запланирован товарищеский матч против еще одного сербского клуба - «Графичар» из города Белград. 9 февраля, как и было запланировано перед тем, состоится спарринг со словенским клубом «Мура».

Еще два матча ПФК «Львов» проведет 7 и 11 февраля. Про соперников будет известно позже.

Ранее мы сообщали, что хавбек «Львова» Мартан перешел в бразильский клуб.