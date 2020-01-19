В матче 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» проиграл «Фиорентине» со счетом 0:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Наполи - Фиорентина
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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