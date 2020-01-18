Наполи проиграл Фиорентине. Команда Гаттузо уже в середине таблицы

«Наполи», который считался одним из претендентов на Скудетто, продолжает терпеть неудачи в чемпионате Италии.

В субботу команда проиграла «Фиорентине» 0:2, добыв лишь одну победу в последних 12-ти встречах Серии A.

В итоге команда Дженнаро Гаттузо опустилась на 11-е место, а от зоны Лиги чемпионов команда отделяют 11 очков.

Наполи - Фиорентина 0:2

Гол: Кьеза, 26, Виахович, 74



Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хисай, Аллан (Демме, 56), Руис, Зьелински (Лосано, 64), Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик



Фиорентина: Драговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Беннасси, Кастровилли, Кутроне (Виахович, 66), Кьеза (Соттил, 78)