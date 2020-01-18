Наполи проиграл Фиорентине. Команда Гаттузо уже в середине таблицы

«Наполи», который считался одним из претендентов на Скудетто, продолжает терпеть неудачи в чемпионате Италии.
В субботу команда проиграла «Фиорентине» 0:2, добыв лишь одну победу в последних 12-ти встречах Серии A.
В итоге команда Дженнаро Гаттузо опустилась на 11-е место, а от зоны Лиги чемпионов команда отделяют 11 очков.
Наполи - Фиорентина 0:2
Гол: Кьеза, 26, Виахович, 74
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Хисай, Аллан (Демме, 56), Руис, Зьелински (Лосано, 64), Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик
Фиорентина: Драговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Далберт (Чеккерини, 87), Пульгар, Беннасси, Кастровилли, Кутроне (Виахович, 66), Кьеза (Соттил, 78)
Источник — Sport.ua
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