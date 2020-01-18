ВИДЕО. Динамо готовится к первому контрольному матчу на сборе

19-го января «Динамо» проведет первый матч в 2020 году - против лидера чемпионата Польши, варшавской «Легии».
Контрольный матч стартует 16:00 по Киеву.
Команда начала подготовку к спаррингу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Вы трусливые вызов принять
Жаль лишь только всё быстро закончится
Подготовьтесь уже проиграть
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.