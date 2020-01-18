ВИДЕО. Динамо готовится к первому контрольному матчу на сборе

Киевлян ждет стартовый поединок 2020 года

  • 18.01.2020 22:53
  • 530 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Динамо готовится к первому контрольному матчу на сборе
© fcdynamo.kiev.ua

19-го января «Динамо» проведет первый матч в 2020 году - против лидера чемпионата Польши, варшавской «Легии».

Контрольный матч стартует 16:00 по Киеву.

Команда начала подготовку к спаррингу.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    verty65
    online
      verty65, 18.01.2020 23:16
    0
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.01.2020 23:03
    -1
    Вы готовьтесь играть как вам хочется
    Вы трусливые вызов принять
    Жаль лишь только всё быстро закончится
    Подготовьтесь уже проиграть
    Ссылка
    verty65
    online
      verty65, 18.01.2020 23:16
    0
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    Ссылка
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