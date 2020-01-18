ДОДО – об интересе Баварии: «Очень доволен вниманием такого клуба»

Правый фулбек «Шахтера» Додо прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны «Баварии». Якобы мюнхенский клуб хочет заполучить талантливого футболиста и готов расстаться за это с 25 миллионами евро, хотя «горняки» хотят выручить как минимум на 5 миллионов больше.

«Я очень доволен вниманием со стороны одного из самых больших клубов мира. Но в данный момент и в ближайшие недели моя задача – помочь сборной Бразилии в отборе на Олимпиаду», - заявил Додо.

Напомним, ныне Додо пребывает в распоряжении сборной Бразилии U-23, которая готовится к участию в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ.