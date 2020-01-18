ДОДО – об интересе Баварии: «Очень доволен вниманием такого клуба»

Защитнику льстит интерес гранда, но он предпочитает думать о другом

  • 18.01.2020 18:25
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
ДОДО – об интересе Баварии: «Очень доволен вниманием такого клуба»
© Twitter. Додо

Правый фулбек «Шахтера» Додо прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны «Баварии». Якобы мюнхенский клуб хочет заполучить талантливого футболиста и готов расстаться за это с 25 миллионами евро, хотя «горняки» хотят выручить как минимум на 5 миллионов больше.

«Я очень доволен вниманием со стороны одного из самых больших клубов мира. Но в данный момент и в ближайшие недели моя задача – помочь сборной Бразилии в отборе на Олимпиаду», - заявил Додо.

Напомним, ныне Додо пребывает в распоряжении сборной Бразилии U-23, которая готовится к участию в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ.

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Источник — FOX Sports Brasil

(5 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.01.2020 18:47
    0
    Бавария уже Тете купила, на очереди Додо
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.01.2020 18:47
    0
    Бавария уже Тете купила, на очереди Додо
    Ссылка
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