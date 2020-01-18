Тренер Динамо U21: «О новичке Мартине Алмейде еще рано что-то говорить»

Тренер подтвердил подписание юного игрока

  • 18.01.2020 18:32
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Тренер Динамо U21: «О новичке Мартине Алмейде еще рано что-то говорить»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» U-21 Юрий Мороз подтвердил, что клуб подписал 16-летнего атакующего хавбека Мартина Алмейду. Игрок уже принял участие в контрольном поединке.

«Берем игроков из академии. Сегодня к нам присоединились Мартин, Бомащук и Урсулов. С нами работают футболисты 2003 года рождения, ребята трудятся и стараются. В связи с тем, что много игроков сейчас готовятся к Юношеской лиге УЕФА с командой U19, у нас возник небольшой дефицит и мы решили взять и попробовать этих ребят. Мы за ними следили, а сегодня воочию увидели в тренировочном процессе и в бытовом плане. Никаких претензий нет».

«Мы готовимся в Киеве до 2 февраля, а потом вместе с первой командой, по требованию главного тренера, вылетаем на сбор в Турцию, где вместе будем работать».

«О новичке команды Мартине Алмейде, как мне кажется, сегодня еще рано что-то говорить. Пусть он сам о себе заявит, а мы потом дружно это поддержим», - сказал Мороз.

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Источник — ФК Динамо Киев

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