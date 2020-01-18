Динамо подписало юного украинца с бразильскими корнями

Киевское «Динамо» подпишет перспективного атакующего хавбека Мартина Алмейду.
16-летний Алмейда остаток сезона проведет в команде «Динамо» U-17. В ближайшее время футболист в составе молодежных команд клуба отправится в Турцию на сборы.
Мать Алмейды - украинка, отец - бразилец.
На юношеском уровне играл за УФК «Днепр».
Ранее «Динамо» предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику.
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Источник — Facebook.com
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