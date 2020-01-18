Динамо подписало юного украинца с бразильскими корнями

16-летний Мартин Алмейда будет играть за команду U-17

  • 18.01.2020 13:09
  • 2997 просмотров
  • 2 комментария
Динамо подписало юного украинца с бразильскими корнями
© dynamo.kiev.ua

Киевское «Динамо» подпишет перспективного атакующего хавбека Мартина Алмейду.

16-летний Алмейда остаток сезона проведет в команде «Динамо» U-17. В ближайшее время футболист в составе молодежных команд клуба отправится в Турцию на сборы.

Мать Алмейды - украинка, отец - бразилец.

На юношеском уровне играл за УФК «Днепр».

Ранее «Динамо» предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику.

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Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 18.01.2020 13:46
    0
    Forever_young_12, 18.01.2020 13:19
    Мать - украинка, отец - бразилец, Сам Алмейда - представитель полярных пятнистых сов
    Первый раз ты что-то толковое написал, что хорошо поимели тебя ночью?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.01.2020 13:19
    0
    Мать - украинка, отец - бразилец, Сам Алмейда - представитель полярных пятнистых сов
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 18.01.2020 13:46
    0
    Forever_young_12, 18.01.2020 13:19
    Мать - украинка, отец - бразилец, Сам Алмейда - представитель полярных пятнистых сов
    Первый раз ты что-то толковое написал, что хорошо поимели тебя ночью?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.01.2020 13:19
    0
    Мать - украинка, отец - бразилец, Сам Алмейда - представитель полярных пятнистых сов
    Ссылка
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