Киевское «Динамо» предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику Луке Лочошвили.
21-летний полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». Лочошвили подписал контракт с «Динамо» 31 августа 2017 года в 19-летнем возрасте. На правах аренды вернулся в тбилисское «Динамо», а затем выступал за словацкую «Жилину». За киевское «Динамо» не играл.
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Источник — ФК Динамо Киев
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