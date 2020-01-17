Динамо предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику

Лука Лочошвили так и не сыграл в составе киевской команды

  • 17.01.2020 17:08
  • 4132 просмотра
  • 3 комментария
Динамо предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику
© ФК Динамо Киев. Лука Лочошвили
Киевское «Динамо» предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику Луке Лочошвили.
 
21-летний полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». Лочошвили подписал контракт с «Динамо» 31 августа 2017 года в 19-летнем возрасте. На правах аренды вернулся в тбилисское «Динамо», а затем выступал за словацкую «Жилину». За киевское «Динамо» не играл.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 17.01.2020 18:23
    -1
    Подписала за деньги.
    Отдала даром.
    Т.е безвозмездно.
    В чем подвох? Когда смеяться?
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 17.01.2020 17:45
    0
    на ветке Шахтера троли от Динамо!! и аналогичная система на ветке Динамо!!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 17:24
    -6
    Тбилисское «Динамо» должно подать в суд Лозанны на Сурка на сумму в лям зелени, что тот не даёт возможности прогрессировать грузинским футболистам.
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 17.01.2020 17:45
    0
    на ветке Шахтера троли от Динамо!! и аналогичная система на ветке Динамо!!
    Ссылка
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