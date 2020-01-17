Киевское «Динамо» предоставило статус свободного агента грузинскому защитнику Луке Лочошвили.

21-летний полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». Лочошвили подписал контракт с «Динамо» 31 августа 2017 года в 19-летнем возрасте. На правах аренды вернулся в тбилисское «Динамо», а затем выступал за словацкую «Жилину». За киевское «Динамо» не играл.