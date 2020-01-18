Лацио выиграл 11-й подряд матч в чемпионате, обновив рекордную серию

Чиро Иммобиле отметился хет-триком

  • 18.01.2020 18:07
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Лацио выиграл 11-й подряд матч в чемпионате, обновив рекордную серию
© ФК Лацио. Чиро Иммобиле
В матче 20-го тура итальянской Серии A «Лацио» дома разбил «Сампдорию» со счетом 5:1.
 
Таким образом, римский клуб еще раз обновил рекорд, выиграв уже 11 матчей подряд в Серии А. Лучшая серия побед «бьянко-челести» до этого насчитывала 9 последовательных матчей в сезоне 1998/99.
 
После 19-ти сыгранных встреч (поединок 17-го тура против «Вероны» перенесен на пятое февраля) «Лацио» занимает третью позицию в турнирной таблице, имея отставание в одно очко от «Интера» и три – от «Ювентуса».
 
Чемпионат Италии. 20-й тур
 
«Лацио» – «Сампдория» – 5:1
Голы: 1:0 – 7 Кайседо, 2:0 – 17, пенальти Иммобиле, 3:0 – 20 Иммобиле, 4:0 – 54 Баштуш, 5:0 – 65, пенальти Иммобиле, 5:1 – 70 Линетти.
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Источник — Sport.ua

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