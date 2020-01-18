В воскресенье, 19 декабря, «Герта» в 18-м туре Бундеслиги примет «Баварию». Начало матча – в 16:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
После 17 туров «Бавария» идет третьей в турнирной таблице Бундеслиги с 33 очками в активе. «Герта» 12-я с 19 очками.
Герта – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
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Источник — Sport.ua
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