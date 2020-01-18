В субботу, 18 января «РБ Лейпциг» в 18-м туре Бундеслиги будет принимать «Унион Берлин». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

После 17 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» лидирует с 37 очками, а «Унион Берлин» идет 11-й с 20 очками в активе.