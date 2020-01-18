ATP Окленд. Уго Умбер выиграл дебютный титул

На турнире категории ATP Tour 250 в Окленде состоялся финальный поединок, в котором встречались два француза.

Уго Умбер (№57 ATP) в тяжелых трех сетах одолел Бенуа Пэра (№24 ATP).

Окленд. Финал

Уго Умбер (Франция) – Бенуа Пэр (Франция) – 7:6(2), 3:6, 7:6(5)

Отметим, что это был дебютный финал Умбера на уровне ATP. С новой недели он установит личный рекорд в мировой классификации, поднявшись на 43-ю позицию.

Пэр проиграл шестой из девяти финалов, в прошлом году у него было два выигранных титула.