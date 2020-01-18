ATP Аделаида. Рублев выиграл второй титул в сезоне

Российский теннисист победил во всех восьми матчах в 2020-м году

  • 18.01.2020 15:47
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ATP Аделаида. Рублев выиграл второй титул в сезоне
© ATP. Андрей Рублев
В субботу, 18 января, в Аделаиде прошел финальный матч турнира категории ATP 250.
 
В матче за титул сошлись россиянин Андрей Рублев (№18 ATP) и южноафриканец Ллойд Джордж Харрис (№91 ATP), победа осталась за более высокорейтинговым теннисистом.
 
Аделаида. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Ллойд Джордж Харрис (Южная Африка) –  6:3, 6:0
 
Отметим, что это уже второй титул Рублева в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Дохе.
 
С новой недели россиянин установит новое достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 16-ю позицию.
 
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Источник — Sport.ua

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