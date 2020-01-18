ATP Аделаида. Рублев выиграл второй титул в сезоне

В субботу, 18 января, в Аделаиде прошел финальный матч турнира категории ATP 250.
В матче за титул сошлись россиянин Андрей Рублев (№18 ATP) и южноафриканец Ллойд Джордж Харрис (№91 ATP), победа осталась за более высокорейтинговым теннисистом.
Аделаида. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Ллойд Джордж Харрис (Южная Африка) – 6:3, 6:0
Отметим, что это уже второй титул Рублева в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в Дохе.
С новой недели россиянин установит новое достижение в мировом рейтинге, поднявшись на 16-ю позицию.
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Источник — Sport.ua
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