Надежда КИЧЕНОК: «Выиграли турнир, не имея никаких ожиданий»

Украинская теннисистка – о победе на соревнованиях в Хобарте

  • 18.01.2020 15:24
  • 422 просмотра
  • 1 комментарий
Надежда КИЧЕНОК: «Выиграли турнир, не имея никаких ожиданий»
© hobartinternational. Саня Мирза и Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок поделилась эмоциями после победы в парном разряде на турнире международной серии в Хобарте.
 
Напомним, украинка в дуэте с экс-первой ракеткой мира в паре Саней Мирзой из Индии обыграла в финале второй сеяный китайский дуэт Пэн Шуай / Чжан Шуай.
 
«Мы выиграли турнир, не имея никаких ожиданий до начала соревнований. Это необычайное чувство.
 
Хотела бы поблагодарить Саню Мирзу за эту потрясающую неделю, а также ее команду, которая заботилась о ее маленьком сыне Изхане, пока мама тяжело работала на корте.
 
Саня хоть и пропустила длительное время, но не забыла как играть в теннис, это я вам могу сказать наверняка. Она пришла на первую тренировку и сразу же показала невероятный уровень.
 
Также хотела бы поблагодарить своего тренера Дениса Ващука и всех причастных к турниру. Спасибо болельщикам, что пришли посмотреть на нашу игру сегодня», – сказала Киченок.
 
Отметим, что шестикратная победительница турниров Большого Шлема в паре и в миксте Саня Мирза сыграла всего первый свой турнир после двухлетней паузы, связанной с рождением ребенка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 18.01.2020 15:50
    +1
    Молодчина!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.01.2020 15:50
    +1
    Молодчина!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности