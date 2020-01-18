Надежда КИЧЕНОК: «Выиграли турнир, не имея никаких ожиданий»

Напомним, украинка в дуэте с экс-первой ракеткой мира в паре Саней Мирзой из Индии обыграла в финале второй сеяный китайский дуэт Пэн Шуай / Чжан Шуай.

«Мы выиграли турнир, не имея никаких ожиданий до начала соревнований. Это необычайное чувство.

Хотела бы поблагодарить Саню Мирзу за эту потрясающую неделю, а также ее команду, которая заботилась о ее маленьком сыне Изхане, пока мама тяжело работала на корте.

Саня хоть и пропустила длительное время, но не забыла как играть в теннис, это я вам могу сказать наверняка. Она пришла на первую тренировку и сразу же показала невероятный уровень.

Также хотела бы поблагодарить своего тренера Дениса Ващука и всех причастных к турниру. Спасибо болельщикам, что пришли посмотреть на нашу игру сегодня», – сказала Киченок.

Отметим, что шестикратная победительница турниров Большого Шлема в паре и в миксте Саня Мирза сыграла всего первый свой турнир после двухлетней паузы, связанной с рождением ребенка.