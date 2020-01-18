Александр КАРАВАЕВ: «Мы много бегаем и работаем с мячом»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, какой уровень нагрузок получает команда во время тренировочного сбора в Турции:
«Хорошие нагрузки. Еще в Киеве провели беговую работу, здесь мы ее тоже продолжаем, работаем с мячами.
Мы развиваем скоростную и общую выносливость, чтобы выдерживать ритм игры. Это то, что нам нужно, мы закладываем фундамент. Мы много бегаем, плюс, работаем с мячом».
Ранее «Динамо» подписало юного украинца с бразильскими корнями.
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Источник — ФК Динамо Киев
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