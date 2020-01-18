Александр КАРАВАЕВ: «Мы много бегаем и работаем с мячом»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, какой уровень нагрузок получает команда во время тренировочного сбора в Турции:

«Хорошие нагрузки. Еще в Киеве провели беговую работу, здесь мы ее тоже продолжаем, работаем с мячами.

Мы развиваем скоростную и общую выносливость, чтобы выдерживать ритм игры. Это то, что нам нужно, мы закладываем фундамент. Мы много бегаем, плюс, работаем с мячом».

Ранее «Динамо» подписало юного украинца с бразильскими корнями.