Руслан РОТАНЬ: «Главным подкаблучником в Днепре был Бойко»

Экс-капитан «Днепра» вспоминает своих экс-партнеров по команде

  • 18.01.2020 14:23
  • 2883 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан РОТАНЬ: «Главным подкаблучником в Днепре был Бойко»
© ФК Динамо. Денис Бойко

Бывший капитан «Днепра» а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто был главным подкаблучником в «Днепре»:

«Бойко, наверное. Я думаю, что да. Мы его травили, подтравливали. Он часто с нами сидел, но мы травили, что жена его не отпускает».

Ранее Ротань заявил, что Евгений Селезнев мог бы стать президентом.

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(5 голосов)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 18.01.2020 14:59
    -2
    А ты кем Русик был?
    Наверно жополизом если с такими результатами держут в молодежки
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