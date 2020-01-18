Руслан РОТАНЬ: «Главным подкаблучником в Днепре был Бойко»

Бывший капитан «Днепра» а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто был главным подкаблучником в «Днепре»:
«Бойко, наверное. Я думаю, что да. Мы его травили, подтравливали. Он часто с нами сидел, но мы травили, что жена его не отпускает».
Ранее Ротань заявил, что Евгений Селезнев мог бы стать президентом.
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Источник — ТРЕНДЕЦ
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Наверно жополизом если с такими результатами держут в молодежки
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