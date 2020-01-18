Руслан РОТАНЬ: «Главным подкаблучником в Днепре был Бойко»

Бывший капитан «Днепра» а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто был главным подкаблучником в «Днепре»:

«Бойко, наверное. Я думаю, что да. Мы его травили, подтравливали. Он часто с нами сидел, но мы травили, что жена его не отпускает».

Ранее Ротань заявил, что Евгений Селезнев мог бы стать президентом.