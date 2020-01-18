Руслан РОТАНЬ: «Селезневу бы пошло быть президентом»

Экс-капитан «Днепра» - о Евгении Селезневе

  • 18.01.2020 13:04
  • 849 просмотров
  • 6 комментариев
Руслан РОТАНЬ: «Селезневу бы пошло быть президентом»
© ffu.ua

Бывший капитан «Днепра», а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто из его бывших партнеров по «Днепру» мог бы стать депутатом:

— Депутат — чисто Селя. Однозначно. Ему еще чуть-чуть поправиться, пузико откормить — и чистый депутат. Мы уже это все с ним обсуждали.

— В каком министерстве бы работал?
— Думаю, он бы все министерства под себя взял. Мне кажется, что ему бы пошло быть президентом. Он бы расставил всех по полочкам.

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.01.2020 13:53
    -1
    Прєзідєнтом ДНР !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 13:38
    +3
    Русик бери своего другана и лучше какую то команду из 2 лиги подымите в вышку.
    Вот бы было бы супер.
    Тунцу грехи простим.
    Тебя зауважаем как тренера.
    Неужели самому не противно от того что не получается сразу быть тренером сборной?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.01.2020 13:26
    +1
    Селезнев пишет с ошибками, читали его. Ротань, думаю, особо грамотностью не отличается.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 18.01.2020 13:19
    +4
    Я - самий чесний кандидат в президенти України. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже!
    Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
    https://www.youtube.com/watch?v=3NBxx7_o7VA Егор Лупан
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 18.01.2020 13:18
    -1
    сорковий парторганізатор - був, алконавт - був, бджоляр - був, зек - був, кондитер - був, клоун - є .... гопника-годувальника - ще не було...
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    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 13:08
    +3
    Селезнёв был бы отличным презиком ДНР
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 18.01.2020 13:19
    +4
    Я - самий чесний кандидат в президенти України. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже!
    Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
    https://www.youtube.com/watch?v=3NBxx7_o7VA Егор Лупан
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.01.2020 13:38
    +3
    Русик бери своего другана и лучше какую то команду из 2 лиги подымите в вышку.
    Вот бы было бы супер.
    Тунцу грехи простим.
    Тебя зауважаем как тренера.
    Неужели самому не противно от того что не получается сразу быть тренером сборной?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 13:08
    +3
    Селезнёв был бы отличным презиком ДНР
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.01.2020 13:26
    +1
    Селезнев пишет с ошибками, читали его. Ротань, думаю, особо грамотностью не отличается.
    Ссылка
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