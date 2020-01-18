Руслан РОТАНЬ: «Селезневу бы пошло быть президентом»

Бывший капитан «Днепра», а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто из его бывших партнеров по «Днепру» мог бы стать депутатом:

— Депутат — чисто Селя. Однозначно. Ему еще чуть-чуть поправиться, пузико откормить — и чистый депутат. Мы уже это все с ним обсуждали.

— В каком министерстве бы работал?

— Думаю, он бы все министерства под себя взял. Мне кажется, что ему бы пошло быть президентом. Он бы расставил всех по полочкам.