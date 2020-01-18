Руслан РОТАНЬ: «Селезневу бы пошло быть президентом»

Бывший капитан «Днепра», а ныне – наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кто из его бывших партнеров по «Днепру» мог бы стать депутатом:
— Депутат — чисто Селя. Однозначно. Ему еще чуть-чуть поправиться, пузико откормить — и чистый депутат. Мы уже это все с ним обсуждали.
— В каком министерстве бы работал?
— Думаю, он бы все министерства под себя взял. Мне кажется, что ему бы пошло быть президентом. Он бы расставил всех по полочкам.
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Источник — ТРЕНДЕЦ
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Вот бы было бы супер.
Тунцу грехи простим.
Тебя зауважаем как тренера.
Неужели самому не противно от того что не получается сразу быть тренером сборной?
Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
https://www.youtube.com/watch?v=3NBxx7_o7VA Егор Лупан
Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати.
https://www.youtube.com/watch?v=3NBxx7_o7VA Егор Лупан
Вот бы было бы супер.
Тунцу грехи простим.
Тебя зауважаем как тренера.
Неужели самому не противно от того что не получается сразу быть тренером сборной?
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