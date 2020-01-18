Анчелотти хочет, чтобы Эвертон купил Джана

«Эвертон» собирается усилиться полузащитником «Ювентуса» Эмре Джаном.



Как сообщает итальянская пресса, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Ожидается, что «Эвертон» сделает официальное предложение по Джану в ближайшие дни.

В этом сезоне немецкий хавбек провел всего 8 матчей в Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.