На Эмре Джана претендует три клуба

Немецкий хавбек «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, этой зимой покинет клуб.
Как сообщает Football Italia, 25-летний футболист заинтересовал ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Боруссию» Дортмунд.
Сам футболист хочет перейти в другой клуб, поскольку в «Ювентусе» получает мало игрового времени.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет получить за Джана около 40 миллионов евро.
В этом сезоне Джан провел лишь 7 матчей за туринский клуб.
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Источник — Football-Italia
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