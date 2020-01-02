На Эмре Джана претендует три клуба

Немецкий хавбек «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, этой зимой покинет клуб.

Как сообщает Football Italia, 25-летний футболист заинтересовал ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Боруссию» Дортмунд.

Сам футболист хочет перейти в другой клуб, поскольку в «Ювентусе» получает мало игрового времени.

В этом сезоне Джан провел лишь 7 матчей за туринский клуб.