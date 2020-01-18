Арсенал согласовал пятилетний контракт с Курзава

Защитник через полгода присоединится к лондонскому клубу

  • 18.01.2020 11:42
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Арсенал согласовал пятилетний контракт с Курзава
© ESPN. Лейвин Курзава
Лондонский «Арсенал» усилит свой состав защитником ПСЖ Лейвином Курзава.
 
Как сообщает France Football, футболист перейдет в лондонский клуб летом в качестве свободного агента. Издание отмечает, что 27-летний защитник уже согласовал пятилетний контракт с «канонирами». 
 
Курзава перешел в ПСЖ из «Монако» в 2015 году за 25 млн евро. В составе парижан он провел 114 матчей (12 голов и 20 голевых передач).
 
В этом сезоне Курзава провел 14 матчей за ПСЖ.
 
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Источник — France Football

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