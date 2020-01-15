Манчестер Сити не продаст Стоунза в Арсенал

Пеп Гвардиола не хочет расставаться со своим центральным защитником

  • 15.01.2020 09:10
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Манчестер Сити не продаст Стоунза в Арсенал
© Twitter. Джон Стоунз

Английский «Манчестер Сити» намерен отклонить любые предложения лондонского «Арсенала» о покупке 25-летнего центрального защитника Джона Стоунза в этом месяце.

Бывший член тренерского штаба «горожан» Микель Артета, ныне занимающий пост главного тренера «Арсенала», надеялся использовать свои связи в «Манчестер Сити» для оформления сделки. Но наставник «МанСити» Пеп Гвардиола хочет сохранить текущий состав центральных защитников и не намерен рассматривать продажу кого-либо из них этой зимой.

В текущем сезоне Стоунз провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Джона с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.

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Источник — Daily Mail

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