Арсенал может выкупить Стоунза у Манчестер Сити

Лондонский «Арсенал» намерен подписать 25-летнего защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джона Стоунза.

В трансфере заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Стоунз не прочь покинуть «Манчестер Сити», даже если речь будет идти только об аренде.

В текущем сезоне Стоунз провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Джона с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.