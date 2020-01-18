На Кипре совершено покушение на арбитра. Чемпионат страны приостановлен

Неизвестные подорвали автомобиль футбольного судьи

  • 18.01.2020 10:03
  • 1054 просмотра
  • 1 комментарий
На Кипре совершено покушение на арбитра. Чемпионат страны приостановлен
© Twitter
Покушение на арбитра Андреаса Константину случилось на Кипре. Как сообщает Futbol Arena, злоумышленники заложили взрывчатку в автомобиль арбитра. Устройство сработало, когда в машине никого не было.
 
Отметим, что Константину недавно обслужил матч «Докса» - АЕЛ (2:2), после которого гости выражали недовольство его работой.
 
Также арбитр отработал на матче кубка «Айя-Напа» - «Пафос», которая, как отмечается, могла быть договорной из-за подозрительных ставок на ее исход.
 
Из-за покушения на Константину Федерация футбола Кипра приостановила розыгрыш национального чемпионата.
 
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Источник — FutbolArena

(3 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
      zvalenok03, 18.01.2020 11:07
    0
    Круто и решительно разобрались.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.01.2020 11:07
    0
    Круто и решительно разобрались.
    Ссылка
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