На Кипре совершено покушение на арбитра. Чемпионат страны приостановлен

Покушение на арбитра Андреаса Константину случилось на Кипре. Как сообщает Futbol Arena, злоумышленники заложили взрывчатку в автомобиль арбитра. Устройство сработало, когда в машине никого не было.

Отметим, что Константину недавно обслужил матч «Докса» - АЕЛ (2:2), после которого гости выражали недовольство его работой.

Также арбитр отработал на матче кубка «Айя-Напа» - «Пафос», которая, как отмечается, могла быть договорной из-за подозрительных ставок на ее исход.

Из-за покушения на Константину Федерация футбола Кипра приостановила розыгрыш национального чемпионата.