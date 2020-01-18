На Кипре совершено покушение на арбитра. Чемпионат страны приостановлен

Покушение на арбитра Андреаса Константину случилось на Кипре. Как сообщает Futbol Arena, злоумышленники заложили взрывчатку в автомобиль арбитра. Устройство сработало, когда в машине никого не было.
Отметим, что Константину недавно обслужил матч «Докса» - АЕЛ (2:2), после которого гости выражали недовольство его работой.
Также арбитр отработал на матче кубка «Айя-Напа» - «Пафос», которая, как отмечается, могла быть договорной из-за подозрительных ставок на ее исход.
Из-за покушения на Константину Федерация футбола Кипра приостановила розыгрыш национального чемпионата.
Смотрите также: Совершено покушение на экс-форварда Ювентуса Ковачевича.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — FutbolArena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.