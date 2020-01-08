Совершено покушение на экс-форварда Ювентуса Ковачевича

На 46-летнего экс-форварда «Ювентуса» Дарко Ковачевича, ныне занимающего пост спортивного директора Федерации футбола Сербии, было совершено покушение.

Инцидент произошел во вторник вечером в пригороде Афин возле дома Дарко. В Ковачевича стреляли, когда он выходил из машины. Он был доставлен в местную больницу с повреждением колена.

Полиция занялась расследованием преступления.

На протяжении карьеры Ковачевич также выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдей», «Реал Сосьедад» и «Лацио». Последним клубом Дарко был греческий «Олимпиакос».