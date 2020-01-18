Манчестер Юнайтед продлил контракт с Байи

«Манчестер Юнайтед» сохранит в своем составе ивуарийского защитника Эрика Байи.

Как сообщает английская пресса, клуб активировал опцию в контракте 25-летнего игрока. Таким образом новое соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.

В этом сезоне Байи не сыграл ни одного мачта, поскольку у него рецидив травмы (разрыв крестообразной связки колена).