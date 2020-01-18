Хосеп ГВАРДИОЛА: «Если меня не уволят, то сам я не уйду из Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос касательно своего будущего в клубе.
«Я много раз говорил, что, если клуб не уволит меня, то я на 100 процентов останусь здесь. Конечно, я собираюсь остаться тут на следующий сезон. И не потому, что мы выиграли два последних матча или стали играть лучше в последние месяцы.
Мне нравится работать с этими людьми, я наслаждаюсь этим. И даже если всё пойдёт не так, и мы не попадём в Лигу чемпионов, я не уйду.
Для тренера есть плохие и хорошие времена, ты не можешь выигрывать всё время. Главное – это то, что мы способны сделать завтра и как можем стать лучше», - сказал Гвардиола.
Контракт специалиста с «горожанами» истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Барселону».
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Источник — Goal.com
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