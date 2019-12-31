Отец Гвардиолы: «Пеп мог бы вернуться в Барселону»

Валенти Гвардиола – о будущем своего сына

  • 31.12.2019 09:18
  • 788 просмотров
  • 1 комментарий
Отец Гвардиолы: «Пеп мог бы вернуться в Барселону»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, прокомментировал возможность возвращения своего сына в «Барселону»:

«Да, он мог бы вернуться в «Барселону», но это решать ему. С тех пор как он покинул дом, он всегда принимал решения самостоятельно. Я никогда не давал ему советов».

Ранее Гвардиола уже возглавлял «Барселону» в 2008-2012 годах и дважды приводил команду к победе в Лиге чемпионов – в 2009 и 2011 годах.

Ранее Александр Зинченко назвал Гвардиолу лучшим тренером мира.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 31.12.2019 09:30
    +1
    Да пусть и Зину берет с собой)
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 31.12.2019 09:30
    +1
    Да пусть и Зину берет с собой)
    Ссылка
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