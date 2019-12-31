Отец Гвардиолы: «Пеп мог бы вернуться в Барселону»

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, прокомментировал возможность возвращения своего сына в «Барселону»:

«Да, он мог бы вернуться в «Барселону», но это решать ему. С тех пор как он покинул дом, он всегда принимал решения самостоятельно. Я никогда не давал ему советов».

Ранее Гвардиола уже возглавлял «Барселону» в 2008-2012 годах и дважды приводил команду к победе в Лиге чемпионов – в 2009 и 2011 годах.

Ранее Александр Зинченко назвал Гвардиолу лучшим тренером мира.