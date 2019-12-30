Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола — лучший в мире»

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о главном тренере «горожан» Пепе Гвардиоле.

«Он невероятен. Он — лучший в мире, без сомнений. На мой взгляд, наиболее важным является то, что он всегда говорит правильные вещи в нужное время. И команда это чувствует. Конечно, он также невероятный тактик», — отметил Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 13 матчей во всех турнирах.