Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола — лучший в мире»

Украинский футболист «Манчестер Сити» высоко ценит наставника команды

  • 30.12.2019 23:16
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола — лучший в мире»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о главном тренере «горожан» Пепе Гвардиоле.

«Он невероятен. Он — лучший в мире, без сомнений. На мой взгляд, наиболее важным является то, что он всегда говорит правильные вещи в нужное время. И команда это чувствует. Конечно, он также невероятный тактик», — отметил Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 13 матчей во всех турнирах.

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Источник — Manchester Evening News

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