Фран СОЛЬ: «Динамо – исторически лучший клуб Украины»

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о целях команды на 2020 год:

«Цель «Динамо», как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и стать чемпионом. Затем Кубок и, конечно, Суперкубок. Мы стремимся к победам во всех турнирах.

Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины. К сожалению, последние несколько лет были для нас непростыми, но мы планируем вернуться на прежний уровень, и работаем для этого.

В нынешнем сезоне мы очень далеки от «Шахтера», поэтому очень сложно бороться за чемпионство. Именно поэтому мы должны выиграть Кубок и попасть в августе в групповой этап Лиги чемпионов».

Сегодня исполняется ровно год с момента перехода Соля в «Динамо».