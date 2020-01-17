Фран СОЛЬ: «Динамо – исторически лучший клуб Украины»

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о целях команды на 2020 год:
«Цель «Динамо», как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и стать чемпионом. Затем Кубок и, конечно, Суперкубок. Мы стремимся к победам во всех турнирах.
Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины. К сожалению, последние несколько лет были для нас непростыми, но мы планируем вернуться на прежний уровень, и работаем для этого.
В нынешнем сезоне мы очень далеки от «Шахтера», поэтому очень сложно бороться за чемпионство. Именно поэтому мы должны выиграть Кубок и попасть в августе в групповой этап Лиги чемпионов».
Сегодня исполняется ровно год с момента перехода Соля в «Динамо».
Источник — As.com
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Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
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