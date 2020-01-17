Фран СОЛЬ: «Динамо – исторически лучший клуб Украины»

Форвард «Динамо» - о целях на 2020 год

  • 17.01.2020 23:25
  • 530 просмотров
  • 10 комментариев
Фран СОЛЬ: «Динамо – исторически лучший клуб Украины»
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал о целях команды на 2020 год:

«Цель «Динамо», как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и стать чемпионом. Затем Кубок и, конечно, Суперкубок. Мы стремимся к победам во всех турнирах.

Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины. К сожалению, последние несколько лет были для нас непростыми, но мы планируем вернуться на прежний уровень, и работаем для этого.

В нынешнем сезоне мы очень далеки от «Шахтера», поэтому очень сложно бороться за чемпионство. Именно поэтому мы должны выиграть Кубок и попасть в августе в групповой этап Лиги чемпионов».

Сегодня исполняется ровно год с момента перехода Соля в «Динамо».

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Источник — As.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 18.01.2020 00:27
    +1
    umnuy, 18.01.2020 00:18
    к сожалению судя по футболкам пацаны во дворах шахта популярнее
    В дворах каких городов? Ольгино и Енакиево?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.01.2020 00:18
    -2
    к сожалению судя по футболкам пацаны во дворах шахта популярнее
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 18.01.2020 00:18
    -2
    Forever_young_12, 17.01.2020 23:33
    Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины.

    Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
    Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
    Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
    Пососи сегодня и успокойся, задрал и й богу
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 00:15
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 00:07
    пока что Соль хорош только в лизании, лучше бы голы так забивал как про динамо даёшь коментарии.
    А в чем он не прав?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 00:14
    +2
    Forever_young_12, 17.01.2020 23:33
    Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины.

    Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
    Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
    Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
    Если считать с 1991 года, но так выгодно считать только болельщикам Шахтера. А считать нужно со дня основания клуба. Это то же Динамо, только страна другая. Если следовать твоей логики, тогда получается что до 1991 года, я не жил. Всю мою биографию до 1991 года, можно вычеркнуть и забыть?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 18.01.2020 00:13
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 00:07
    пока что Соль хорош только в лизании, лучше бы голы так забивал как про динамо даёшь коментарии.
    Вполне допускаю что будет забивать если станет понятно во что играет дк и оно начнет играть и будет так тактика построена что нужен будет в использовании форвард штрафной площадки, а не такой что должен к своим воротам прибежать и мячи отбирать и тд
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 00:07
    -3
    пока что Соль хорош только в лизании, лучше бы голы так забивал как про динамо даёшь коментарии.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.01.2020 23:44
    +5
    Встречаем пылающие пердаки алкашей из ордло
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 23:34
    +8
    Что есть то есть, прав форвард и тут уж никак не поспоришь
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 23:33
    -11
    Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины.

    Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
    Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
    Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 23:34
    +8
    Что есть то есть, прав форвард и тут уж никак не поспоришь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.01.2020 23:44
    +5
    Встречаем пылающие пердаки алкашей из ордло
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 00:15
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 00:07
    пока что Соль хорош только в лизании, лучше бы голы так забивал как про динамо даёшь коментарии.
    А в чем он не прав?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 18.01.2020 00:14
    +2
    Forever_young_12, 17.01.2020 23:33
    Мы — «Динамо» — исторически лучший клуб Украины.

    Этот баран повторяет слова дебила леди-боя с интеллектом туалетного утёнка целлофановой женички.
    Только эти далпайобы не в курсе, что Украина начала существовать с 26 декабря 1991 г. До этого была Украинская республика в составе СССР.
    Поэтому если считать трофеи динамко после 26 декабря 1991 г. по получается такое же количество как и Шахты. Ну чем же тогда голубая помойка лучше??
    Если считать с 1991 года, но так выгодно считать только болельщикам Шахтера. А считать нужно со дня основания клуба. Это то же Динамо, только страна другая. Если следовать твоей логики, тогда получается что до 1991 года, я не жил. Всю мою биографию до 1991 года, можно вычеркнуть и забыть?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 18.01.2020 00:13
    +2
    Evgene Boykinyuk, 18.01.2020 00:07
    пока что Соль хорош только в лизании, лучше бы голы так забивал как про динамо даёшь коментарии.
    Вполне допускаю что будет забивать если станет понятно во что играет дк и оно начнет играть и будет так тактика построена что нужен будет в использовании форвард штрафной площадки, а не такой что должен к своим воротам прибежать и мячи отбирать и тд
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.01.2020 00:27
    +1
    umnuy, 18.01.2020 00:18
    к сожалению судя по футболкам пацаны во дворах шахта популярнее
    В дворах каких городов? Ольгино и Енакиево?
    Ссылка
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