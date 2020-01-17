ФОТО. Форвард Динамо вспомнил, как год назад подписал контракт с клубом

Форвард киевского «Динамо» Фран Соль вспомнил, как год назад он перешел в украинский клуб из голландского «Виллем II». Испанец разместил в соцсети Instagram фотовоспоминание.
Нападающий пока не сумел стать игроком основного состава команды из-за затянувшейся адаптации и преследовавших его травм. За год Фран Соль провел за команду в УПЛ 13 матчей и забил 2 гола. В еврокубках в его активе 4 поединка и 1 забитый мяч.
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Источник — Instagram
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