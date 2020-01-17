ФОТО. Форвард Динамо вспомнил, как год назад подписал контракт с клубом

Нападающий пока не сумел стать игроком основного состава команды из-за затянувшейся адаптации и преследовавших его травм. За год Фран Соль провел за команду в УПЛ 13 матчей и забил 2 гола. В еврокубках в его активе 4 поединка и 1 забитый мяч.