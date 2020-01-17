ФОТО. Срна прошел стажировку в Манчестер Сити

Помощник Луиша Каштру стажировался у Пепа Гвардиолы

  • 17.01.2020 20:58
  • 1049 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
© instagram.com/darijosrna

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна сообщил о том, что прошел стажировку в «Манчестер Сити» у Пепа Гвардиолы:

«Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было отличным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи «Ман Сити».

Ранее Срна встретился с Александром Зинченко.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 21:28
    0
    Шахтер фарм Мансити))))).
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    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 21:21
    +1
    Все равно не передать главного, поэтому никто не боится стажировать других: это умение находить общий язык с кем угодно и принимать трудные кадровые решения
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 21:01
    +1
    Как по мне то лучший тренер современности Клопп
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 21:21
    +1
    Все равно не передать главного, поэтому никто не боится стажировать других: это умение находить общий язык с кем угодно и принимать трудные кадровые решения
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 21:01
    +1
    Как по мне то лучший тренер современности Клопп
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 21:28
    0
    Шахтер фарм Мансити))))).
    Ссылка
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