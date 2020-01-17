ФОТО. Срна прошел стажировку в Манчестер Сити

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна сообщил о том, что прошел стажировку в «Манчестер Сити» у Пепа Гвардиолы:

«Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было отличным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи «Ман Сити».

Ранее Срна встретился с Александром Зинченко.