ФОТО. Зинченко встретился со Срной

Дарио Срна приехал в гости к хавбеку «Манчестер Сити»

  • 16.01.2020 16:12
  • 5214 просмотров
  • 12 комментариев
ФОТО. Зинченко встретился со Срной
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Ассистент главного тренера «Шахтера»Дарио Срна приехал на тренировочную базу «Манчестер Сити», где встретился с Александром Зинченко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was glad to see you LEGEND @darijosrna ⚒

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

«Был рад видеть тебя, легенда», - написал Зинченко.

Ранее Зинченко вместе с Владой Седан побывал в Риме.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 16.01.2020 17:17
    -1
    То как болельщики шлака всыраются за дрысню хорватскую, говорит о том, что они такие же паскудные бляди как и их кумир
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 16.01.2020 17:17
    -1
    То как болельщики шлака всыраются за дрысню хорватскую, говорит о том, что они такие же паскудные блядки как и их кумир
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 16.01.2020 17:15
    -1
    Forever_young_12, 16.01.2020 16:52
    Дед Хуйло. Дрысня - это опарышевая помойка за которую ты фанатеешь, а именно: Дрыснямо Киев
    Неудивительно, что такое х^йло как ты, с такой блевотной рожей болеет за шлакоблок даунецкий. Всё голично, какой клуб такие и болельщики
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.01.2020 16:58
    -5
    На заднем плане, в рюкзаке, допинг этой сырны
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 16.01.2020 16:52
    -3
    Дід Піхто , 16.01.2020 16:43
    О Зинченко я был лучшего мнения... Встретился с этой дрыснёй, от вида которой сразу появляется рвотный рефлекс...
    Дед Хуйло. Дрысня - это опарышевая помойка за которую ты фанатеешь, а именно: Дрыснямо Киев
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 16.01.2020 16:43
    -1
    О Зинченко я был лучшего мнения... Встретился с этой дрыснёй, от вида которой сразу появляется рвотный рефлекс...
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 16.01.2020 16:34
    -1
    Дальше ресепшна не пустили
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 16.01.2020 16:28
    -1
    надоело встречаться с Седан, встретиля с Срной
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 16.01.2020 16:24
    -4
    Я так понял Зине стало мало седан так он еще и СРну оприходовал
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 16.01.2020 16:23
    -3
    Зря Зина дотронулся до этого наркомана. Теперь лучше к врачу сходить
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    -2
    ой, или наоборот, ну одно другому не мешает
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    -1
    Срна приехал поцеловать Зинченко
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