ФОТО. Зинченко и Влада Седан посетили Вечный город

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей невестой, журналисткой телеканалов «Футбол 1/2» Владой Седан, посетили столицу Италии.
«Все дороги ведут в Рим», – написал украинский футболист в инстаграме.
В текущем сезоне Александр провел 14 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где забил один мяч.
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Источник — Sport.ua
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