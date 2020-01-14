ФОТО. Зинченко и Влада Седан посетили Вечный город

Все дороги ведут в Рим

  • 14.01.2020 22:36
  • 2147 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Зинченко и Влада Седан посетили Вечный город
© Instagram. Влада Седан и Александр Зинченко
23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей невестой, журналисткой телеканалов «Футбол 1/2» Владой Седан, посетили столицу Италии.
 
«Все дороги ведут в Рим», – написал украинский футболист в инстаграме.
 
В текущем сезоне Александр провел 14 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где забил один мяч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все дороги ведут в Рим.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    igor-trener
    online
      igor-trener, 14.01.2020 23:16
    0
    Теперь ждем Зинченко в основе)))
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    Maks7777
    online
    Maks7777, 14.01.2020 23:09
    0
    Зинченко вышел в основе ,вот это новостьь бы была!!!!. А то Зинченко напугал в туалете на гаршке Седан,Зинченко поситил старый город Зинченко не попал в заявку,спорт ком да может он вам платит что бы его пиарили,Когда будет новость Зинченко вышел в основееееееееее ....
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.01.2020 22:55
    +1
    шо то зину понесло романы крутить вместо того что б место в составе выгрызать
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    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 14.01.2020 22:50
    0
    Когда они успевают накупать шмотки? Тут чтоб один нормальный свитер выбрать надо все тц облазить и месяц на это убить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.01.2020 22:55
    +1
    шо то зину понесло романы крутить вместо того что б место в составе выгрызать
    Ссылка
    igor-trener
    online
      igor-trener, 14.01.2020 23:16
    0
    Теперь ждем Зинченко в основе)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 14.01.2020 23:09
    0
    Зинченко вышел в основе ,вот это новостьь бы была!!!!. А то Зинченко напугал в туалете на гаршке Седан,Зинченко поситил старый город Зинченко не попал в заявку,спорт ком да может он вам платит что бы его пиарили,Когда будет новость Зинченко вышел в основееееееееее ....
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 14.01.2020 22:50
    0
    Когда они успевают накупать шмотки? Тут чтоб один нормальный свитер выбрать надо все тц облазить и месяц на это убить
    Ссылка
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