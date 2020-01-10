Влада СЕДАН: «Хотите стать популярными? Пусть вас поцелует Зинченко»

Украинская телеведущая Влада Седан, невеста 23-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, рассказала, что не хотела афишировать отношения с футболистом.

«Я до последнего не хотела афишировать. Не знала, как это будет восприниматься украинским болельщиком, людьми. Я очень хотела это оттянуть, но произошла победа над Сербией 5:0. Фото с поцелуем после матча было везде

Хотите стать популярными в Instagram? Пусть вас поцелует Александр Зинченко. До поцелуя было около 40 000 подписчиков - после поцелуя цифра увеличилась до 100 000», – сказал Седан.