Влада СЕДАН: «Хотите стать популярными? Пусть вас поцелует Зинченко»

Украинская телеведущая – о секрете популярности

  • 10.01.2020 15:08
  • 926 просмотров
  • 6 комментариев
Влада СЕДАН: «Хотите стать популярными? Пусть вас поцелует Зинченко»
© instagram.com/zinchenko_96. Александр Зинченко и Влада Седан
Украинская телеведущая Влада Седан, невеста 23-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, рассказала, что не хотела афишировать отношения с футболистом.
 
«Я до последнего не хотела афишировать. Не знала, как это будет восприниматься украинским болельщиком, людьми. Я очень хотела это оттянуть, но произошла победа над Сербией 5:0. Фото с поцелуем после матча было везде
 
Хотите стать популярными в Instagram? Пусть вас поцелует Александр Зинченко. До поцелуя было около 40 000 подписчиков - после поцелуя цифра увеличилась до 100 000», – сказал Седан.
 
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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    maliy...denis
      maliy...denis, 10.01.2020 15:38
    0
    та ну нафіг ... не треба
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 10.01.2020 15:35
    0
    Якщо мене поцілує Сєдан, в мене буде 10 тисяч підписників! Якщо мене поцілує Зінченко, то поб'ють і мене і його
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 15:35
    +1
    Морозюк: нужно поцеловать футболиста в *** и эффективность будет куда выше
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:18
    +2
    надо выделить отдельную ветку спорта на этом сайте "Влада Седан".
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 10.01.2020 15:16
    -1
    Tasha19, 10.01.2020 15:13
    Ира Морозюк вылетела в Манчестер
    Саша Алиев следом за ней...)))
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 10.01.2020 15:13
    +7
    Ира Морозюк вылетела в Манчестер
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 10.01.2020 15:13
    +7
    Ира Морозюк вылетела в Манчестер
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 15:18
    +2
    надо выделить отдельную ветку спорта на этом сайте "Влада Седан".
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 15:35
    +1
    Морозюк: нужно поцеловать футболиста в *** и эффективность будет куда выше
    Ссылка
    maliy...denis
      maliy...denis, 10.01.2020 15:38
    0
    та ну нафіг ... не треба
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 10.01.2020 15:35
    0
    Якщо мене поцілує Сєдан, в мене буде 10 тисяч підписників! Якщо мене поцілує Зінченко, то поб'ють і мене і його
    Ссылка
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