Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игорь Суркис – сильный президент»

Экс-форвард «Динамо» - о президенте киевского клуба

  • 17.01.2020 20:48
  • 923 просмотра
  • 4 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игорь Суркис – сильный президент»
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, считает ли он Игоря Суркиса сильным президентом клуба:

«Я думаю, что сильный. Как его можно считать слабым? Конечно, сейчас тяжелые времена, но сколько он уже клубом руководит. Конечно, это нелегко. Конечно, он сильный президент.

Если бы я стал президентом «Динамо», то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами. И оплатил бы всем поход в театр, снял бы банкетный зал, сделал бы большую вечеринку для всех.

Сам бы туда приехал и попросил, чтобы каждый с каждым пообщался. Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться».

Ранее Милевский назвал главную проблему «Динамо».

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Источник — Вацко Light

(3 голоса)

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Комментарии
    Український Крим
    online
      Український Крим, 17.01.2020 21:25
    0
    Тема, что ты такое несешь?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 21:16
    0
    сурку на заметку если поставит милю тренером, следить потом придется за всем составом что б не подбухивали
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 21:05
    +1
    Милевский зачётно лизнул
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 21:02
    0
    «Если бы я стал президентом «Динамо», то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами.... Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться».
    Прекрасная идея - сделать из голубой помойки общество светских алкоголиков
    Браво, Браво за идею
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 21:05
    +1
    Милевский зачётно лизнул
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 17.01.2020 21:25
    0
    Тема, что ты такое несешь?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 21:16
    0
    сурку на заметку если поставит милю тренером, следить потом придется за всем составом что б не подбухивали
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 21:02
    0
    «Если бы я стал президентом «Динамо», то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами.... Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться».
    Прекрасная идея - сделать из голубой помойки общество светских алкоголиков
    Браво, Браво за идею
    Ссылка
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