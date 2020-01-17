Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игорь Суркис – сильный президент»

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, считает ли он Игоря Суркиса сильным президентом клуба:
«Я думаю, что сильный. Как его можно считать слабым? Конечно, сейчас тяжелые времена, но сколько он уже клубом руководит. Конечно, это нелегко. Конечно, он сильный президент.
Если бы я стал президентом «Динамо», то первым делом собрал бы всех игроков, всех работников клуба, вместе с женами. И оплатил бы всем поход в театр, снял бы банкетный зал, сделал бы большую вечеринку для всех.
Сам бы туда приехал и попросил, чтобы каждый с каждым пообщался. Логика в том, чтобы все были вместе. Выпить по рюмке и пообщаться».
Ранее Милевский назвал главную проблему «Динамо».
Источник — Вацко Light
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Браво, Браво за идею
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