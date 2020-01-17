Эшли БАРТИ: «Ястремская – уникальный атакующий игрок»

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти поделилась ожиданиями от предстоящего финала на турнире в Аделаиде, где она сразится против украинки Даяны Ястремской.

«Надеюсь, с третьего раза мне повезет дома (до этого Барти проиграла два финала в Австралии - прим.). Мне нужно быть максимально подготовленной к решающему матчу.

С нетерпением жду финала. Даяна – уникальный атакующий игрок, как и Коллинс. Она старается находится в корте и жаждет перехватить инициативу в розыгрыше. Это ее любимый стиль игры.

Последние два года я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не получилось. Стоит отметим, что проигрывала я действительно сильным соперницам (Кербер и Квитовой - прим.)», – сказала Барти.