Эшли БАРТИ: «Ястремская – уникальный атакующий игрок»

Первая ракетка мира ожидает непростого поединка в финале турнира в Аделаиде

  • 17.01.2020 18:30
  • 1108 просмотров
  • 1 комментарий
Эшли БАРТИ: «Ястремская – уникальный атакующий игрок»
© WTA. Эшли Барти
Лидер мирового рейтинга Эшли Барти поделилась ожиданиями от предстоящего финала на турнире в Аделаиде, где она сразится против украинки Даяны Ястремской.
 
«Надеюсь, с третьего раза мне повезет дома (до этого Барти проиграла два финала в Австралии - прим.). Мне нужно быть максимально подготовленной к решающему матчу.
 
С нетерпением жду финала. Даяна – уникальный атакующий игрок, как и Коллинс. Она старается находится в корте и жаждет перехватить инициативу в розыгрыше. Это ее любимый стиль игры. 
 
Последние два года я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не получилось. Стоит отметим, что проигрывала я действительно сильным соперницам (Кербер и Квитовой - прим.)», – сказала Барти.
 
 
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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 17.01.2020 18:40
    -5
    Ешлі винесе "уроженку " Одеси .
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