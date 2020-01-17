Евгений КОНОПЛЯНКА: «Был такой отпуск - 3 года столько не отдыхал»

Хавбек Евгений Коноплянка, который в этом сезоне вернулся в Украину, подписав контракт с «Шахтером», доволен тем, что ему удалось получить продолжительный отпуск.

Сегодня команда вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.

«Был такой отпуск - за 3 года столько не отдыхал. Потому что в Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Саша Зинченко вообще без отдыха сейчас».

«А я хорошо отдохнул, набрался сил. 35 дней - каждый спортсмен о таком может мечтать», - считает Коноплянка.

Первый официальный матч 2020 года «Шахтер» проведет 20-го февраля против «Бенфики» в Лиге Европы.