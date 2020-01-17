Евгений КОНОПЛЯНКА: «Был такой отпуск - 3 года столько не отдыхал»

Длинная украинская зимняя пауза позволяет хорошо отдохнуть

  • 17.01.2020 17:31
  • 2097 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Был такой отпуск - 3 года столько не отдыхал»
© shakhtar.com

Хавбек Евгений Коноплянка, который в этом сезоне вернулся в Украину, подписав контракт с «Шахтером», доволен тем, что ему удалось получить продолжительный отпуск.

Сегодня команда вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.

«Был такой отпуск - за 3 года столько не отдыхал. Потому что в Европе максимум по неделе отдыхают зимой. Саша Зинченко вообще без отдыха сейчас».

«А я хорошо отдохнул, набрался сил. 35 дней - каждый спортсмен о таком может мечтать», - считает Коноплянка.

Первый официальный матч 2020 года «Шахтер» проведет 20-го февраля против «Бенфики» в Лиге Европы.

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Источник — Футбол 1/Футбол 2

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:15
    +3
    да, после днепра был долгий отпуск ...
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    Valentina Timoshhenco
    online
      Valentina Timoshhenco, 17.01.2020 18:11
    +3
    После отпуска надо еще месяц наигрывать кондицию. потом входить в колею еще месяц а там и отпуск вот так и играем.
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    Kevko
      Kevko, 17.01.2020 18:05
    +4
    "Набрался сил". Молодец, Жека. А то украинский чемпионат с его интенсивностью и конкуренцией все силы вытащил
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    Vlad Boych
      Vlad Boych, 17.01.2020 17:41
    +5
    Кто не работает — тот ест! Учись, студент!
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 17.01.2020 17:33
    +12
    Три роки не відпочивав...так ти три роки толком і не грав,уставший ти наш..
    Ссылка
    Aleks Maydan
    Aleks Maydan, 17.01.2020 17:33
    +12
    Три роки не відпочивав...так ти три роки толком і не грав,уставший ти наш..
    Ссылка
    Vlad Boych
      Vlad Boych, 17.01.2020 17:41
    +5
    Кто не работает — тот ест! Учись, студент!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 17.01.2020 18:05
    +4
    "Набрался сил". Молодец, Жека. А то украинский чемпионат с его интенсивностью и конкуренцией все силы вытащил
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:15
    +3
    да, после днепра был долгий отпуск ...
    Ссылка
    Valentina Timoshhenco
    online
      Valentina Timoshhenco, 17.01.2020 18:11
    +3
    После отпуска надо еще месяц наигрывать кондицию. потом входить в колею еще месяц а там и отпуск вот так и играем.
    Ссылка
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