В субботу, 18-го января, состоится матч 23-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас».
Поединок пройдет на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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