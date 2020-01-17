Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Интриги в чемпионской гонке уже нет, но это не повод «горожанам» опускать руки

  • 17.01.2020 17:00
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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Действующие чемпионы Англии встречаются с середняком из Лондона. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

«Манчестер Сити» безнадежно отстал от «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство. Ранее подопечные Гвардиолы и вовсе занимали третье место, но сейчас команда обошла «Лестер» и занимает вторую строчку. Но от «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков, что ставит крест на чемпионских притязаниях. Об этом говорят как футболисты, так и тренеры.
 
Сейчас «Манчестер Сити» имеет серию из трех побед подряд в чемпионате. Команда на классе обыграла «Шеффилд», «Эвертон» и «Астон Виллу» с общим счетом 10:2. Поскольку догнать «Ливерпуль» в борьбе за титул будет крайне сложно, будет интересно посмотреть, как Хосеп Гвардиола будет настраивать команду на матчи АПЛ. Возможно клуб перестроится на другие турниры. 
 
«Кристал Пэлас» занимает 9-е место в турнирной таблице. Лондонский клуб уступил в первом круге матче «Сити» (0:2), но в прошлом году «Пэлас» обыграли «горожан» на «Этихаде». Сейчас подопечные Роя Ходжсона имеют серию из трех ничьих. Команда трижды сыграла со счетом 1:1 с «Саутгэмптоном», «Норвичем» и «Арсеналом».
 
«Кристал Пэлас» - команда, которая полагается исключительно на свою защиту. Именно это и приносит результат. Тогда как с атакою бывают проблемы. «Орлы» - одна из трех команд, которая меньше всего забивает в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» всего 20 голов, тогда как «Ман Сити» забил 62 раза.
 
«Манчестер Сити» сейчас набрал хороший ход, о чем свидетельствует разгром «Астон Виллы» (6:1). На домашнем поле команда Гвардиолы вряд ли предоставит шанс сопернику, о чем и свидетельствуют букмекерские котировки. 
 
Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Стоунз, Менди, Родри, Д.Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро, Марез.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд, Макартур, Маккарти, Куяте, Айю, Тосун, Заа.

 
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18 января, суббота
 
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
Манчестер. Стадион «Этихад». Начало - в 17:00
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 3:0

 

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Источник — Sport.ua

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