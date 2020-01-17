«Ньюкасл» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» встретится с «Челси» в поединке 23-го тура английской Премьер-лиги. Поединок состоится 18.01.2020. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports Ukraine, «Беларусь 5», Okko Sport.