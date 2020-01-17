Шахтер: «Информация о покупке клубом НСК Олимпийский неправдива»

Сегодня, 17 января, несколько источников со ссылкой на ресурс Чемпион обнародовали непроверенную информацию, что донецкий «Шахтер» планирует выкупить немалую долю стадиона НСК «Олимпийский».
В информации говорилось, что руководство горняков планирует забрать управление стадионом в свои руки и организовать на стадионе собственный кейтеринг. По данным источников, «Шахтер» якобы планировал не только зарабатывать на стадионе, но и играть в столице Украины.
Sport.ua получил комментарий относительно правдивости данной информации от пресс-службы донецкого «Шахтера»:
«Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона «Олимпийский» в Киеве не соответствует действительности», – сказано в эксклюзивном комментарии ФК «Шахтер» для Sport.ua.
Напомним, поединок 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» «Шахтер» проведет 20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
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Источник — Sport.ua
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Но в логики нет. Шахтер название символизма края откуда команда родом.
На самом деле учитывая то что за годы которые Шахтер вне Донецка, мог построится стадион, но его не строят. Есть вероятность Ринат что то знает. И действительно Шахта может вернутся домой.
Поживем увидим.
Но в логики нет. Шахтер название символизма края откуда команда родом.
На самом деле учитывая то что за годы которые Шахтер вне Донецка, мог построится стадион, но его не строят. Есть вероятность Ринат что то знает. И действительно Шахта может вернутся домой.
Поживем увидим.
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