Шахтер: «Информация о покупке клубом НСК Олимпийский неправдива»

Пресс-служба донецкого «Шахтера» опровергла нашумевшую информацию

  • 17.01.2020 14:54
  • 1803 просмотра
  • 11 комментариев
Шахтер: «Информация о покупке клубом НСК Олимпийский неправдива»
© ФК Шахтер Донецк. Украинское Классико на «Олимпийском»
Сегодня, 17 января, несколько источников со ссылкой на ресурс Чемпион обнародовали непроверенную информацию, что донецкий «Шахтер» планирует выкупить немалую долю стадиона НСК «Олимпийский».
 
В информации говорилось, что руководство горняков планирует забрать управление стадионом в свои руки и организовать на стадионе собственный кейтеринг.  По данным источников, «Шахтер» якобы планировал не только зарабатывать на стадионе, но и играть в столице Украины.
 
Sport.ua получил комментарий относительно правдивости данной информации от пресс-службы донецкого «Шахтера»:
 
«Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона «Олимпийский» в Киеве не соответствует действительности», – сказано в эксклюзивном комментарии ФК «Шахтер» для Sport.ua.
 
Напомним, поединок 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» «Шахтер» проведет 20 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 17.01.2020 15:25
    0
    А вообще, даже думать о таком не логично. Шахтер всегда будет раздражителем для Киевлян, извечный соперник. Не думаю, что когда-либо возможна такая сделка.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 17.01.2020 15:24
    -1
    Жаль, что Ринат не захотел выгнать голубую помойку на Даунамо им. Лобана. Там им место, потому как нормальные киевляне презирают клуб Бори Моисеева, а ходят на него только жменя отмороженных недоносков
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 17.01.2020 15:24
    -1
    Kovalenkobrevno, 17.01.2020 15:10
    Зная донецких пиз..унов, они могли так сказать, что информация просочилась не вовремя. Но все равно это фейк, потому что Динамо владеет эксклюзивными правами на проведения матчей на Олимпийском до 2024 года
    Зная вас муссоров, вы и мать родную продадите за деньги)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.01.2020 15:21
    +1
    axylinam, 17.01.2020 15:19
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    И тем самым он пошлет свой донецкий народ на три буквы. После такого его будут ненавидить не только в Киеве, но и на Донбассе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 15:21
    +1
    axylinam, 17.01.2020 15:19
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    В качестве маркетинга да круто.
    Но в логики нет. Шахтер название символизма края откуда команда родом.
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    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 15:19
    +1
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 15:19
    +1
    Новость на которой пытались хайпануть.
    На самом деле учитывая то что за годы которые Шахтер вне Донецка, мог построится стадион, но его не строят. Есть вероятность Ринат что то знает. И действительно Шахта может вернутся домой.
    Поживем увидим.
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    MetalKH
      MetalKH, 17.01.2020 15:15
    0
    Колорады хоть и хитрые, но не самоубийцы.
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    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 17.01.2020 15:10
    +1
    Зная донецких пиз..унов, они могли так сказать, что информация просочилась не вовремя. Но все равно это фейк, потому что Динамо владеет эксклюзивными правами на проведения матчей на Олимпийском до 2024 года
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 17.01.2020 15:08
    +1
    вот то был точно еще один майдан
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 14:57
    +3
    Ну это было б вообще писец!!!!!!!!!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.01.2020 14:57
    +3
    Ну это было б вообще писец!!!!!!!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.01.2020 15:21
    +1
    axylinam, 17.01.2020 15:19
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    И тем самым он пошлет свой донецкий народ на три буквы. После такого его будут ненавидить не только в Киеве, но и на Донбассе.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 15:21
    +1
    axylinam, 17.01.2020 15:19
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    В качестве маркетинга да круто.
    Но в логики нет. Шахтер название символизма края откуда команда родом.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 15:19
    +1
    Было бы прикольно ,если бы Шахтер купил стадион миллионов за двести долларов и сменил бы название на фк Киев например
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 15:19
    +1
    Новость на которой пытались хайпануть.
    На самом деле учитывая то что за годы которые Шахтер вне Донецка, мог построится стадион, но его не строят. Есть вероятность Ринат что то знает. И действительно Шахта может вернутся домой.
    Поживем увидим.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 17.01.2020 15:10
    +1
    Зная донецких пиз..унов, они могли так сказать, что информация просочилась не вовремя. Но все равно это фейк, потому что Динамо владеет эксклюзивными правами на проведения матчей на Олимпийском до 2024 года
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 17.01.2020 15:08
    +1
    вот то был точно еще один майдан
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 17.01.2020 15:25
    0
    А вообще, даже думать о таком не логично. Шахтер всегда будет раздражителем для Киевлян, извечный соперник. Не думаю, что когда-либо возможна такая сделка.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 17.01.2020 15:15
    0
    Колорады хоть и хитрые, но не самоубийцы.
    Ссылка
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