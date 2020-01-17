Шахтер: «Информация о покупке клубом НСК Олимпийский неправдива»

Сегодня, 17 января, несколько источников со ссылкой на ресурс Чемпион обнародовали непроверенную информацию, что донецкий «Шахтер» планирует выкупить немалую долю стадиона НСК «Олимпийский».

В информации говорилось, что руководство горняков планирует забрать управление стадионом в свои руки и организовать на стадионе собственный кейтеринг. По данным источников, «Шахтер» якобы планировал не только зарабатывать на стадионе, но и играть в столице Украины.

Sport.ua получил комментарий относительно правдивости данной информации от пресс-службы донецкого «Шахтера»:

«Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона «Олимпийский» в Киеве не соответствует действительности», – сказано в эксклюзивном комментарии ФК «Шахтер» для Sport.ua.